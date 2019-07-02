В результате обстрела боевиков в Марьинском районе ранены двое волонтеров, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников Центральной городской больницы Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам 42 и 32 лет.

По их словам, пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между городами Марьинка и Красногоровка.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).

Напомним, 1 июля около 10:50 во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС – получили ранения.

Позже раненый военный медик от полученных травм скончался.