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В случае возврата экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева в Украину, его должны задержать, поскольку он находится в розыске.

Об этом в эфире Громадського сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, который занимается делом Клюева.

«Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно будет реализовываться», — пояснил Горбатюк.

Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала кандидатом на парламентские выборы бывшего народного депутата от Партии регионов, экс-главу Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
ForUm

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