С 1 июля 2021 года вступает в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который отменяет действие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Верховная Рада приняла за основу проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)».

Верховная Рада приняла закон «О коренных народах Украины».

Сегодня, 1 июля, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило предписание председателю наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клер Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт №1 с председателем правления Нафтогаза как незаконный на основании ч. 2 ст. 26 закона Украины «О предотвращении коррупции».

Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений»

Украинцы и россияне не являются одним народом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Главное управление полиции Венгрии сообщило Госпогранслужбе Украины о временном ограничении пропуска лиц через границу.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова через день после передачи Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта своему заместителю Максиму Якубовскому забрала его под свое руководство.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством.

В ЕС с 1 июля официально начали действовать цифровые сертификаты COVID, которые должны упростить поездки в Европе.

По результатам открытого конкурса наблюдательный совет ГП Международный аэропорт «Борисполь» определил Алексея Дубревского победителем конкурса на должность генерального директора.

ФСБ РФ сообщает о задержании в Белгороде семерых последователей украинской радикальной группы «М.К.У.», причастных к распространению неонацистской идеологии и подготовки нападений на сотрудников правоохранительных органов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного приравнивания целей и действий СССР к целям и действиям Третьего Рейха и европейских стран «оси», а также о запрете отрицания решающей роли Советского Союза в освобождении Европы от нацизма.

Путин подписал закон, который позволяет военнослужащим и сотрудникам Росгвардии «блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения».

В связи с проведением футбольного матча между сборными Украины и Англии 3 июля в Риме Посольство Украины в Италии напомнило о действующих правилах пересечения границы Итальянской Республики для граждан Украины.

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19.