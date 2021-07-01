Главное управление полиции Венгрии сообщило Госпогранслужбе Украины о временном ограничении пропуска лиц через границу.

В частности, со 2 по 30 июля 2021 венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию лиц и транспортные средства через пункты пропуска «Барабаш» (с украинской стороны - «Косино») и «Лонья» (с украинской стороны «Звонково»), сообщила пресс-служба украинского ведомства.

Граждан просят учесть вышеуказанную информацию при планировании зарубежных поездок.

Также отмечается, что с украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают.

Подробнее с порядком работы пунктов пропуска можно ознакомиться с помощью интерактивной карты на официальном сайте Госпогранслужбы https://dpsu.gov.ua/ua/map/.