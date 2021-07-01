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В связи с проведением футбольного матча между сборными Украины и Англии 3 июля в Риме Посольство Украины в Италии напомнило о действующих правилах пересечения границы Итальянской Республики для граждан Украины.

В соответствии с Декретом правительства Италии от 18.05.2021 №65 «О безотлагательных мерах, связанных с чрезвычайной эпидемиологической ситуацией, в связи распространением COVID-19» туристические поездки для граждан стран группы «Е», к которым отнесена и Украина, все еще находятся под запретом.

Посетить Италию граждане указанной группы могут только на следующих основаниях (с обязательным предоставлением подтверждающих документов):

- работа;

- обучение;

- лечение;

- возвращение на постоянное место жительства;

- обстоятельства, связанные с необходимостью оказания неотложной медицинской помощи.

Исключения на путешествия из стран группы «Е»

1. Повторный въезд/выезд в Италию гражданам Италии/ЕС/Шенгенской зоны и членам их семей, а также лицам, имеющим долгосрочные статус резидента и членам их семей в случае пребывания (транзита) за последние 14 дней из стран блока «Е» (в соответствии с Директивой 2004/38/EC).

2. Возможность въезда в Италию из стран группы «E» для лиц, имеющих подтвержденные стабильные отношения (даже если они не проживают совместно) с гражданами Италии/ЕС/Шенгенской зоны или физическими лицами, проживающими в Италии на законных основаниях.

Однако обязательным условием при пересечении границы является прохождение 10-ти дневной самоизоляции.

Подробнее с условиями въезда в страну можно ознакомиться по ссылке.

Также условия пересечения границы с Италией для болельщиков из Украины размещены на официальном сайте UEFA по ссылке.

В Посольстве напомнили, что наличие билетов на матч не является основанием для въезда в страну!
ForUm

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