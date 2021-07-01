Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №5600 проголосовали 264 народных депутата.

Законопроектом предлагается усовершенствовать некоторые положения Налогового кодекса Украины в части, касающейся, в частности, общих вопросов администрирования налогов, налогов на прибыль предприятий, доходы физических лиц, НДС, акцизного и экологического налогов, рентной платы, платы за землю, условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

Также в связи с изменениями в НК, предлагается внести изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины, законы Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего», «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», «О местном самоуправлении в Украине», «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» .

Законопроектом, в частности, предлагается:

- ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом индекса потребительских цен 2020 года увеличить на 5%;

- ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов с учетом индекса цен производителей промышленной продукции 2020 года увеличить на 14,5%.

- предоставить право контролирующим органам взимать налоговый долг, возникший в результате неуплаты самостоятельно определенного плательщиком денежного обязательства в налоговой декларации или уточняющем расчете, за счет наличности и/или средств со счетов в банках такого должника по решению контролирующего органа без обращения в суд;

- установить временное ограничение (по решению суда) в праве выезда руководителя юридического лица - должника за границу до полного погашения налогового долга;

- ввести налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости;

- установление ограничения бюджетного возмещения НДС для плательщиков-посредников, в случае приобретения и/или импорта товаров, которые в дальнейшем поставляются на таможенной территории Украины;

- расширение базы налогообложения за счет налогообложения операций по поставке всего рынка жилья (объектов жилищного фонда), кроме строящегося жилья за бюджетные средства;

- введение налогообложения НДС операций по реализации Национальным банком Украины драгоценных металлов (кроме инвестиционного золота) физическим и юридическим лицам;

- отменить льготу по акцизному налогу для плательщиков, осуществляющих поставку электрической энергии (когенерационной и/или возобновляемых источников)

- ограничить накопление запасов табачных изделий перед повышением ставок акцизного налога;

- перенести на производителей и импортеров обязанность уплаты 5% акцизного налога с розничных продаж табачных изделий, который сегодня платят субъекты розничной торговли;

- значительно повысить ставки экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, за выбросы двуокиси углерода (СО2), за отходы для предприятий горной промышленности;

- расширить базу налогообложения за счет введения налогообложения земельным налогом земельных участков, право собственности на которые не оформлены, но они фактического используются;

- отменить льготы по плате за землю за земельные участки, предоставленные учреждениям науки, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местных бюджетов (в случае нецелевого использования земельных участков);

- исключить из плательщиков единого налога 4 группы плательщиков, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы, страусов и перепелов;

- освободить от налогообложения военным сбором доходы, полученные налогоплательщиком в виде частичной или полной компенсации процентных (процентных) ставок, которая выплачивается в рамках бюджетной программы «Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства».