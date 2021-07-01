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В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 464 человека;
  • летальных случаев - 51;
  • выздоровели - 1719 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 20913 человек,
  • методом ИФА - 9743 лица,
  • экспресс-тестами - 18382 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2235801 человек;
  • выздоровели - 2168387 человек;
  • летальных случаев - 52 391;
  • проведено ПЦР-тестов - 10861246.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

 
ForUm

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