В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 464 человека;
- летальных случаев - 51;
- выздоровели - 1719 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 20913 человек,
- методом ИФА - 9743 лица,
- экспресс-тестами - 18382 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2235801 человек;
- выздоровели - 2168387 человек;
- летальных случаев - 52 391;
- проведено ПЦР-тестов - 10861246.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.
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