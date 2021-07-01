Верховная Рада приняла за основу проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №5599 проголосовали 275 народных депутатов.

Целью проекта является определение правовых и организационных основ функционирования системы предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) и связанных с ними лиц, содержания и порядка применения соответствующих меры реагирования.

Законопроектом предлагается установить, что лицом, имеющим значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархом), считается физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с законом Украины «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

4) подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно есть) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Предполагается, что решение о признании лица олигархом приниматься Советом национальной безопасности и обороны Украины (далее - СНБО) на основании представления Кабинета Министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины. Решение СНБО о признании лица олигархом будет основанием для включения таких лиц в Реестр лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов).

Проектом предлагается лицам, которые включены в реестр, запретить:

осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с законом Украины «О политических партиях в Украине»;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Проект также предусматривает, что признанные олигархами лица будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном законом Украины «О предотвращении коррупции», а публичный служащий в случае контакта с лицом, включенным в Реестр олигархов, или его представителем, будет обязан подать декларацию о контактах.

Решение об исключении соответствующего лица из Реестра олигархов будет приниматься СНБО в случае установления факта отсутствия у такого лица не менее двух признаков, определенных законопроектом.

Проектом предлагается внести соответствующие изменения в законы Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины», «О Кабинете Министров Украины», «О центральных органах исполнительной власти», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О предотвращении коррупции», «О прокуратуре», «О приватизации государственного и коммунального имущества», «О политических партиях в Украине» и другие.

В проекте предусматривается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, вступает в силу через шесть месяцев со дня вступления в силу, и теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Как сообщал ForUm, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

Законопроект президента предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.

Более трети украинцев считают деолигархизацию Зеленского популизмом.