также в разделеЭкономика
Укртранснафта стала управляющей части «трубы Медведчука» 10
Шмыгаль поручил органам власти ликвидировать долги по зарплате 11
Назначен новый гендиректор аэропорта «Борисполь» 21
В Украине открывается рынок земли 96
Соглашение об «открытом небе» с ЕС могут подписать осенью 11
Шмыгаль: Моратория на продажу земли нет ни в одной успешной стране 18
Назначен новый постпред МВФ в Украине 13
Рада приняла закон о платежных услугах 28
«Открытое небо» с ЕС начнет действовать еще до ратификации 21
В Минэнерго анонсировали снижение тарифа на электроэнергию для малообеспеченных 26
Госдолг Украины увеличился до $91,52 миллиарда 18
За год средняя зарплата в Украине увеличилась на 28% 12
На украинских АЗС выросли центы на топливо 32
Украина хочет запретить импорт молока из Беларуси 14
Газ в Европе подорожал после отказа Газпрома увеличивать транзит через Украину 29
В Украине прогнозируют удешевление авиаперелетов после подписания соглашения об «открытом небе» с ЕС 13
Кабмин сохранил действующий тариф на электроэнергию для населения 30
Газпром не стал бронировать дополнительные мощности через Украину на время ремонтов 20

Сегодня, 1 июля, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило предписание председателю наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клер Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт №1 с председателем правления Нафтогаза как незаконный на основании ч. 2 ст. 26 закона Украины «О предотвращении коррупции», сообщает пресс-служба НАПК.

Предписание было составлен после ознакомления НАПК с объяснениями, предоставленными Кабинетом Министров Украины (КМУ) в Окружной административный суд города Киева. В объяснениях КМУ указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества.

Так, закон Украины «О предотвращении коррупции» предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения. В то же время, работая в Минэнергетики, бывший заместитель министра системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК «Нафтогаз Украины». Следовательно, его назначение на должность председателя правления этого общества нарушает закон.

В НАПК отметили, что для того, чтобы выполнить закон и прекратить незаконный контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины» в целом не нужно никаких предписаний. Однако, когда закон не выполняется, то НАПК обязан реагировать на такие нарушения.

«Единственная цель НАПК в этом вопросе - обеспечить верховенство права. Мы уверены, что граждане Украины заинтересованы в том, чтобы украинские законы работали на практике, а не «на бумаге», - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Напомним, 14 июня в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что  распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. В связи с этим НАПК внесло соответствующее предписание КМУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал принять решение относительно увольнения Витренко в течение 10 дней и обратился в суд.

18 июня Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с требованием уволить главу правления Нафтогаза Юрия Витренко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
15
Теги