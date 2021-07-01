Сегодня, 1 июля, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило предписание председателю наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клер Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт №1 с председателем правления Нафтогаза как незаконный на основании ч. 2 ст. 26 закона Украины «О предотвращении коррупции», сообщает пресс-служба НАПК.

Предписание было составлен после ознакомления НАПК с объяснениями, предоставленными Кабинетом Министров Украины (КМУ) в Окружной административный суд города Киева. В объяснениях КМУ указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества.

Так, закон Украины «О предотвращении коррупции» предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения. В то же время, работая в Минэнергетики, бывший заместитель министра системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК «Нафтогаз Украины». Следовательно, его назначение на должность председателя правления этого общества нарушает закон.

В НАПК отметили, что для того, чтобы выполнить закон и прекратить незаконный контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины» в целом не нужно никаких предписаний. Однако, когда закон не выполняется, то НАПК обязан реагировать на такие нарушения.

«Единственная цель НАПК в этом вопросе - обеспечить верховенство права. Мы уверены, что граждане Украины заинтересованы в том, чтобы украинские законы работали на практике, а не «на бумаге», - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Напомним, 14 июня в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. В связи с этим НАПК внесло соответствующее предписание КМУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал принять решение относительно увольнения Витренко в течение 10 дней и обратился в суд.

18 июня Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с требованием уволить главу правления Нафтогаза Юрия Витренко.