По результатам открытого конкурса наблюдательный совет ГП Международный аэропорт «Борисполь» определил Алексея Дубревского победителем конкурса на должность генерального директора, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Дубревский имеет 15-летний опыт работы в сфере управления авиаинфраструктурой. В частности, в разные периоды он работал в таких компаниях как в LufthansaAG, КП «Международный аэропорт Донецк им. С.С. Прокофьева», «Международный аэропорт Рас-эль-Хайма» (ОАЭ).

Последние 2 года занимал должность директора КП «Международный аэропорт Запорожье».

«Аэропорт Борисполь - это 60% всего авиапотока и основные международные ворота Украины. Учитывая его значение и потенциал, есть очень высокие требования к новому руководству аэропорта.

Среди первоочередных задач – это улучшение сервиса такси при аэропорте, развитие безбарьерности для маломобильных групп населения, создание условий для системного повышения квалификации работников.

Также отмечу, что мы должны наконец начать ответственно относиться к размещению рекламы в аэропорту. Здесь формируется первое впечатление о нас как стране. И мы - это не только онлайн-казино», - рассказывает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Среди ключевых приоритетов - расширение карты полетов и выход на украинский рынок новых авиаперевозчиков», - комментирует председатель набсовета аэропорта Владимир Жмак.

До конца октября 2020 года гендиректором ГП «Международный аэропорт Борисполь» был Павел Рябикин, который затем возглавил Государственную таможенную службу.