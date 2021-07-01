По результатам открытого конкурса наблюдательный совет ГП Международный аэропорт «Борисполь» определил Алексея Дубревского победителем конкурса на должность генерального директора, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
Дубревский имеет 15-летний опыт работы в сфере управления авиаинфраструктурой. В частности, в разные периоды он работал в таких компаниях как в LufthansaAG, КП «Международный аэропорт Донецк им. С.С. Прокофьева», «Международный аэропорт Рас-эль-Хайма» (ОАЭ).
Последние 2 года занимал должность директора КП «Международный аэропорт Запорожье».
«Аэропорт Борисполь - это 60% всего авиапотока и основные международные ворота Украины. Учитывая его значение и потенциал, есть очень высокие требования к новому руководству аэропорта.
Среди первоочередных задач – это улучшение сервиса такси при аэропорте, развитие безбарьерности для маломобильных групп населения, создание условий для системного повышения квалификации работников.
Также отмечу, что мы должны наконец начать ответственно относиться к размещению рекламы в аэропорту. Здесь формируется первое впечатление о нас как стране. И мы - это не только онлайн-казино», - рассказывает министр инфраструктуры Александр Кубраков.
«Среди ключевых приоритетов - расширение карты полетов и выход на украинский рынок новых авиаперевозчиков», - комментирует председатель набсовета аэропорта Владимир Жмак.
До конца октября 2020 года гендиректором ГП «Международный аэропорт Борисполь» был Павел Рябикин, который затем возглавил Государственную таможенную службу.
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