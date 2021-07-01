также в разделеЭкономика
В Украине открывается рынок земли 45
Соглашение об «открытом небе» с ЕС могут подписать осенью 11
Шмыгаль: Моратория на продажу земли нет ни в одной успешной стране 18
Назначен новый постпред МВФ в Украине 13
Рада приняла закон о платежных услугах 28
«Открытое небо» с ЕС начнет действовать еще до ратификации 21
В Минэнерго анонсировали снижение тарифа на электроэнергию для малообеспеченных 26
Госдолг Украины увеличился до $91,52 миллиарда 17
За год средняя зарплата в Украине увеличилась на 28% 12
На украинских АЗС выросли центы на топливо 32
Украина хочет запретить импорт молока из Беларуси 14
Газ в Европе подорожал после отказа Газпрома увеличивать транзит через Украину 29
В Украине прогнозируют удешевление авиаперелетов после подписания соглашения об «открытом небе» с ЕС 13
Кабмин сохранил действующий тариф на электроэнергию для населения 29
Газпром не стал бронировать дополнительные мощности через Украину на время ремонтов 20
ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,5% 10
Минэкономики: Теневая экономика в 2020 выросла до 30% ВВП 31
Смелянский будет возглавлять Укрпочту еще два года 13

По результатам открытого конкурса наблюдательный совет ГП Международный аэропорт «Борисполь» определил Алексея Дубревского победителем конкурса на должность генерального директора, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Дубревский имеет 15-летний опыт работы в сфере управления авиаинфраструктурой. В частности, в разные периоды он работал в таких компаниях как в LufthansaAG, КП «Международный аэропорт Донецк им. С.С. Прокофьева», «Международный аэропорт Рас-эль-Хайма» (ОАЭ).

Последние 2 года занимал должность директора КП «Международный аэропорт Запорожье».

«Аэропорт Борисполь - это 60% всего авиапотока и основные международные ворота Украины. Учитывая его значение и потенциал, есть очень высокие требования к новому руководству аэропорта.

Среди первоочередных задач – это улучшение сервиса такси при аэропорте, развитие безбарьерности для маломобильных групп населения, создание условий для системного повышения квалификации работников.

Также отмечу, что мы должны наконец начать ответственно относиться к размещению рекламы в аэропорту. Здесь формируется первое впечатление о нас как стране. И мы - это не только онлайн-казино», - рассказывает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Среди ключевых приоритетов - расширение карты полетов и выход на украинский рынок новых авиаперевозчиков», - комментирует председатель набсовета аэропорта Владимир Жмак.

До конца октября 2020 года гендиректором ГП «Международный аэропорт Борисполь» был Павел Рябикин, который затем возглавил Государственную таможенную службу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги