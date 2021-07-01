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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного приравнивания целей и действий СССР к целям и действиям Третьего Рейха и европейских стран «оси», а также о запрете отрицания решающей роли Советского Союза в освобождении Европы от нацизма.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, сообщает Интерфакс.

Закон запрещает публичное отождествление целей, решений и действий советского руководства, военного командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями представителей нацистской Германии и европейских стран «оси», установленными Международным (Нюрнбергским) трибуналом и другими судами в период Второй мировой войны.

Поправка о том, что норма касается представителей только европейских стран «оси», была внесена ко второму чтению инициативы первым зампредом комитета по обороне Андреем Красовым.

Также запрещается публичное «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы».

Принятые нормы касаются публичных выступлений, «публично демонстрирующихся произведений», СМИ и интернета.

Соответствующие поправки внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (80-ФЗ).
ForUm

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