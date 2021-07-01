Генеральный прокурор Ирина Венедиктова через день после передачи Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта своему заместителю Максиму Якубовскому забрала его под свое руководство.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на изменения в приказ «О распределении обязанностей между руководством Офиса Генерального прокурора» от 30.06.

Как говорится в изменениях к соответствующему приказу она поручила забрать этот департамент у Якубовского и включить его в сферу ответственности генерального прокурора.

29 июня новым руководителем Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, стал Максим Якубовский вместо Гюндуза Мамедова.

Якубовский до работы в органах прокуратуры работал в «Украинском выборе» Виктора Медведчука.

Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта представляют обвинения по делам о преступлениях, совершенных на Донбассе и в оккупированному Крыму.

Гюндуз Мамедов курировал направление военных преступлений и оккупированных территорий с 2016 года: сначала в прокуратуре АР Крым, а затем уже в Офисе генпрокурора, куда пришел во времена Руслана Рябошапки.

После увольнения его команды остался работать с Венедиктовой, но долгое время находился в конфликте с генпрокурором.