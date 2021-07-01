ФСБ РФ сообщает о задержании в Белгороде семерых последователей украинской радикальной группы «М.К.У.», причастных к распространению неонацистской идеологии и подготовки нападений на сотрудников правоохранительных органов.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела по чч. 1 и 2 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) УК России в г. Белгород задержаны 7 сторонников украинской неонацистской организации «М.К.У.», сформировавшие на территории региона ее структурную ячейку», - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает Интерфакс.

По данным спецслужбы, задержанные причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений.

Кроме того, сообщает ФСБ, они планировали вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и граждан.

В местах проживания задержанных изъяты материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций, а также обнаружена лаборатория по культивированию наркосодержащих растений.

«По результатам следственных действий в отношении главаря радикальной ячейки дополнительно возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 282.1 (вовлечение в деятельность экстремистского сообщества), ч. 2 ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК России, преступная деятельность двух ее членов дополнительно квалифицирована по ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК России», - сообщили в ЦОС.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, «в августе 2019 года 21-летний житель Белгородского района, разделяя экстремистские идеи о превосходстве европейской расы над всеми иными, в социальных сетях телекоммуникационной сети Интернет размещал комментарии, содержащие призывы к экстремистской деятельности, возбуждению межнациональной розни по признакам расы и вероисповедания, которые были доступны неограниченному кругу лиц».

В сентябре 2019 года этот же человек через соцсети разместил в сообществе, посвященном Второй Мировой войне, комментарий, оправдывающий идеологию национал-социализма.

«В августе 2020 года он же создал и руководил в Белгородской области экстремистским сообществом, целью которого был установление на территории области государства из людей «белой расы», достигнуть которого предполагалось путем совершения насильственных преступлений против представителей других национальностей, именуемых «акциями прямого действия». Путем уговоров, убеждений, предложений он склонил к участию в сообществе родного 16-летнего брата, трех 16-летних, 19-ти и 25-летних жителей области, а также иных лиц, разделяющих идеологию неонацизма и ставших участниками экстремистского сообщества», - заявили в СК.

«Лидеру экстремистского сообщества по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вопросы о мере пресечения другим фигурантам рассматривается судом»,- добавили в пресс-службе.