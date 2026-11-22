Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 22 листопада 2026 року, становлять близько 1 637 170, зокрема - 2 310 осіб - за минулу добу. Про це повідомляє у Фейсбуці Генштаб Збройних сил України.

Також армія РФ втратила 12 487 (+2) танків, 25 923 (+39) бойових броньованих машин, 52 661 (+66) артилерійських систем, 2 295 (+6) РСЗВ, 1 767 засобів ППО, 452 літаків, 356 гелікоптерів, 3 209 (+6) наземних робототехнічних комплексів, 616 803 (+1 392) БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 278 крилатих ракет, 35 кораблів та катерів, 2 підводні човни, 178 062 (+243) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки - 4 925 (+4).

Дані уточнюються.