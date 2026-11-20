Тривалість життя залежить не лише від генетики та доступу до медицини. Важливу роль відіграють щоденні звички: фізична активність, повноцінний сон, харчування, спілкування з близькими та вміння долати стрес. Кардіолог Хорхе Тартальоне пояснив, як ці фактори впливають на здоров’я серця та мозку, пише The Mirror.

За словами лікаря, серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин передчасної смерті у світі. Водночас ризик багатьох із них можна зменшити завдяки простим змінам способу життя.

Більше рухайтеся

Для підтримки здоров’я серця не обов’язково виснажувати себе тренуваннями. Навіть 30 хвилин ходьби щодня можуть принести відчутну користь.

Регулярна фізична активність допомагає знизити ризик передчасної смерті, інфаркту та інсульту. Навіть одне-два тренування на тиждень можуть позитивно впливати на здоров’я.

Важливо не лише займатися спортом, а й менше сидіти протягом дня, частіше ходити пішки та знаходити можливості для руху.

Дотримуйтеся режиму сну

Оптимальною тривалістю сну для більшості дорослих вважають сім-вісім годин на добу. Саме під час відпочинку організм відновлюється, а артеріальний тиск і серцевий ритм проходять важливі цикли регуляції.

За наведеними у матеріалі даними, сон менш ніж шість годин пов’язаний із підвищеним ризиком гіпертонії. Водночас надто тривалий сон також може бути пов’язаний із несприятливими наслідками для здоров’я.

Тому лікар радить дотримуватися регулярного графіка та не нехтувати повноцінним нічним відпочинком.

Не забувайте про спілкування

Контакти з друзями та родиною важливі не лише для емоційного стану, а й для роботи мозку. Під час розмов людина думає, запам’ятовує, аналізує та реагує на інформацію. Така розумова активність допомагає підтримувати когнітивні функції.

Крім того, близькі стосунки дають відчуття підтримки та приналежності, допомагають легше долати складні періоди. Натомість тривале пасивне проведення часу перед телевізором може витісняти корисну соціальну активність.

Перегляньте харчові звички

Для здорового харчування не обов’язково дотримуватися суворих дієт. Кардіолог радить насамперед обмежити алкоголь, відмовитися від тютюну та зменшити споживання продуктів із високим вмістом насичених жирів.

Також варто скоротити кількість доданого цукру та частіше обирати цільнозернові продукти замість білого хліба, рису й макаронів. Вони містять більше клітковини, яка сприяє нормальному травленню та допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Ще одна рекомендація — частіше включати до раціону овочі та інші рослинні продукти. За порадою лікаря, приблизно половину тарілки має становити саме рослинна їжа.

Контролюйте стрес

Хронічне напруження може негативно впливати на серцево-судинну систему. Зокрема, стрес пов’язаний із підвищенням артеріального тиску та порушеннями серцевого ритму.

Щоб зменшити його вплив, лікар радить знаходити час для коротких перерв, прогулянок і медитації. Навіть невеликі паузи протягом дня можуть допомогти відновити емоційну рівновагу.

За словами кардіолога, саме поєднання фізичної активності, повноцінного сну, збалансованого харчування, соціальних контактів і контролю стресу може позитивно впливати на тривалість та якість життя.

Ці зміни не потребують значних витрат, але важливо дотримуватися їх регулярно. Водночас здорові звички не замінюють медичних обстежень і призначеного лікування.

Як повідомляло раніше ForUa, кардіологи назвали ознаки наближення смерті.