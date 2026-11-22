В Україні у неділю, 22 листопада, у деяких областях випаде невеликий мокрий сніг, на решті території істотних опадів не передбачається. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Хмарно з проясненнями. У західних та північних областях невеликий мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; на півдні та південному сході країни 2-8° тепла", - зазначають синоптики.

У столиці та Київській області збережеться хмарна погода з проясненнями. Вдень пройде невеликий мокрий сніг.

Температура по області 0-5° тепла, у Києві 2-4° тепла.