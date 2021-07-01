Украинцы и россияне не являются одним народом, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Давайте, наконец-то, расставим точки над «i». Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», - сказал он.

По словам главы государства, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг».

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает, что украинский народ недружественный, «ничего подобного, мы единое целое».