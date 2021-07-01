Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством.

Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина, комментируя высказывание президента России Владимира Путина о том, что «Украина находится под внешним управлением США, Германии и Франции».

«В реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в какой-либо соседней стране и точно не «теневыми посредниками», которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске», - сказал Зеленский.

Он подтвердил, что готов встретиться с Путиным, «если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России».

По мнению Зеленского, тезис о любом «внешнем управлении» является исключительно пропагандистской мантрой для внутреннего потребителя в самой России.

«Добавлю, что, как показал недавний саммит США-Россия, вопрос Украины не решается даже в формате прямой коммуникации американского и российского президентов. Как это было, давайте говорить откровенно, практически всегда. Сегодня все работает иначе. Консультации с Украиной до Саммита и публичное озвучивание согласованной с нами позиции. Это однозначно свидетельствует о том, что субъектность нашего государства значительно усилилась. Почему это произошло? Потому что субъектность государства всегда растет тогда, когда ты готов публично, регулярно и на системном уровне защищать позицию своего государства. И не разменивать репутацию государства на какие-то ситуативные профиты для себя лично», - добавил он.

Президент напомнил, что 12 июля состоится его личная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, а в конце июля будут прямые переговоры с президентом США Джо Байденом.

Также он отметил, что его лично не «цепляет» фраза Путина о том, что «смысл говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне?».

«Это выглядит так, если бы я, например, сказал: «А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?» - подытожил он.