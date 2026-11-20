Командувач 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія» Ігор Оболєнський заявив, що за останні сім місяців підрозділ не втратив жодного військовослужбовця. За його словами, корпусу також вдалося знайти спосіб суттєво скоротити так звану кілзону – територію, яку противник контролює за допомогою дронів і де будь-яке пересування супроводжується високим ризиком ураження.

Про це Оболєнський розповів під час форуму «Диригенти змін», організованого Deloitte в Києві, повідомляє dev.ua.

У корпусі пояснили, що найбільших втрат особового складу й техніки зазнають під час виходу на позиції та повернення зі смуги оборони. Щоб мінімізувати ці ризики, «Хартія» планує скоротити присутність людей на небезпечних ділянках завдяки системному використанню безпілотників і наземних роботизованих комплексів.

За оцінкою військових, якщо масштабувати напрацьований досвід, протягом 20 місяців можна радикально зменшити втрати особового складу в кілзоні та створити умови для стабілізації лінії фронту на Харківщині.

2-й корпус НГУ «Хартія» веде бойові дії на Харківському напрямку, зокрема поблизу Вовчанська та Куп'янська. 22 жовтня в підрозділі повідомили про проведення операції «Велес», під час якої українські військові подолали близько 15 кілометрів газовими магістральними трубами, щоб вийти в тил російських сил на Куп'янському напрямку.

До складу корпусу входять також іноземні добровольці. Зокрема, у 23-му штурмовому полку «Р.У.Г.», який підпорядковується «Хартії», служать громадяни кількох країн Південної Америки.