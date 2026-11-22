Президент США Дональд Трамп опублікував світлину з російським диктатором Володимиром Путіним, якій він дав заголовок «Мій друг».
Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social серію фотографій із зустрічей із главою КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним, одній зі світлин з очільником Кремля він дав заголовок «Мій друг».
Фотографії стосуються зустрічей, які відбулися 19 листопада в китайському місті Шеньчжень на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
Фото: Truth Social
Крім тристоронньої зустрічі за участю лідерів США, Китаю та Росії Трамп провів окремі переговори з Путіним і Сі.
Під час зустрічі з російським очільником президент США, побачивши його, заявив: «Хто це? Це мій друг».
Трамп також заявляв, що вони з Путіним мають фантастичні відносини протягом багатьох років.
Фото: АА
Автор: Сергій Ваха