Президент США Дональд Трамп опублікував світлину з російським диктатором Володимиром Путіним, якій він дав заголовок «Мій друг».

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social серію фотографій із зустрічей із главою КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним, одній зі світлин з очільником Кремля він дав заголовок «Мій друг».

Фотографії стосуються зустрічей, які відбулися 19 листопада в китайському місті Шеньчжень на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Фото: Truth Social

Крім тристоронньої зустрічі за участю лідерів США, Китаю та Росії Трамп провів окремі переговори з Путіним і Сі.

Під час зустрічі з російським очільником президент США, побачивши його, заявив: «Хто це? Це мій друг».

Трамп також заявляв, що вони з Путіним мають фантастичні відносини протягом багатьох років.