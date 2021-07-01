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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет военнослужащим и сотрудникам Росгвардии «блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения». Документ опубликован 1 июля на официальном портале правовой информации, передает Радио Свобода.

Согласно пояснительной записке к закону, под охраной Росгвардии находятся, в том числе акватории Керченского пролива и построенного Россией моста через нее, а также акватории российского энергомоста с Крымом.

Внесены дополнения в закон «О войсках национальной гвардии России» позволяют проводить окружения этих акваторий при попытке как «незаконного пересечения и проникновение» в акваторию, так и при попытке покинуть ее.

Ранее сообщалось, что миссия США в ОБСЕ призвала Россию отменить свое решение о блокировании прохода части судов в Керченском проливе.

До этого Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с тем, что Россия объявила о закрытии до октября 2021 части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений.

19 апреля Украина и еще восемь стран-участниц ПАСЕ выразили обеспокоенность концентрацией российских военных сил в аннексированном Крыму, а также призвали Россию прекратить блокирование Керченского пролива.

В Минобороны России уверяли, что перекрытие части морской акватории вблизи Крыма «не будет препятствовать судоходству». В МИД России также настаивают, что движение торговых судов через Керченский пролив, в том числе в украинские порты, не ограничивался.
ForUm

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