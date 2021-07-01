также в разделеОбщество
СБУ «выманила» из России организаторшу «референдума за ЛНР»
Минздрав заказал обучение 4658 будущих врачей за госсредства
В Госэкоинспекции рассказали о главной проблеме в обращении с медотходами 7
В УЗ уточнили график курсирования поездов в Словакию 15
На Харьковщине чиновники украли на печати бюллетеней 500 тысяч 10
ЕС может открыть границы для украинцев через две недели 11
Бизнес в России – привилегия украинских олигархов. Часть 2 13
В Киеве 19-летняя закарпатка обокрала помощника атташе США 14
Венгрия прекращает пропуск в двух пунктах пропуска с Украиной 21
Укрзализныця возобновляет сообщение со Словакией 12
В РФ заявили о задержании последователей «украинских радикалов» 22
Венедиктова забрала «департамент войны» себе 17
В Украине из-за непогоды задерживается ряд поездов 15
В Одессу с эквадорскими бананами привезли кокаина на $10 млн 12
Найдены документы ОУН о провозглашении Украинского государства в 1941 году 20
Украинские болельщики не смогут поехать на матч с Англией в Рим 140
Укрпочта: С 1 июля украинские предприниматели получают упрощенный режим доставки посылок в ЕС 16
В Украине – 705 новых случаев COVID и 1719 выздоровлений 16

Верховная Рада приняла закон «О коренных народах Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №5506 проголосовали 325 народных депутатов.

Закон определяет правовой статус коренных народов Украины и устанавливает правовые гарантии на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины, установленные нормами международного права, а также предусмотрены в Конституции и законах Украины.

Законом определено понятие «коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины».

Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, является крымские татары, караимы, крымчаки.

Коренные народы Украины имеют право на самоопределение в Украине, устанавливают свой политический статус в рамках Конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Законом коренным народам Украины определены гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на: лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме; принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме; поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Законом среди основных прав коренных народов Украины гарантируются культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины, права коренных народов Украины на устойчивое развитие.

Законом также определен правовой статус представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, а также вопросы международного представительства коренных народов Украины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
21
Теги