Верховная Рада приняла закон «О коренных народах Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №5506 проголосовали 325 народных депутатов.

Закон определяет правовой статус коренных народов Украины и устанавливает правовые гарантии на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины, установленные нормами международного права, а также предусмотрены в Конституции и законах Украины.

Законом определено понятие «коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины».

Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, является крымские татары, караимы, крымчаки.

Коренные народы Украины имеют право на самоопределение в Украине, устанавливают свой политический статус в рамках Конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Законом коренным народам Украины определены гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на: лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме; принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме; поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Законом среди основных прав коренных народов Украины гарантируются культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины, права коренных народов Украины на устойчивое развитие.

Законом также определен правовой статус представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, а также вопросы международного представительства коренных народов Украины.