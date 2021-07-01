С 1 июля 2021 года вступает в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который отменяет действие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Ссоответствующая норма содержится в заключительных положениях закона, пишет Укринформ.

Согласно документу, с 1 июля 2021 года и до 1 января 2024 года покупать земли сельхозназначения смогут только физические лица-граждане Украины. В первые два года со дня, когда закон вступит в силу, одно физлицо сможет приобрести только 100 га земли.

Если площадь приобретенного участка превысит указанные предельные размеры, он конфискуется по решению суда. Иск о конфискации земельного участка может подать орган, осуществляющий государственный контроль за использованием и охраной земель. Конфискованный земельный участок по решению суда подлежит продаже на земельных торгах.

Расчет за покупку участков будет происходить только в безналичной форме. Цена участков земли сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки (такая норма будет действовать до 1 января 2030 года). В случае отсутствия у покупателя земли документов, подтверждающих источники происхождения средств или других активов, за которые покупается участок, ее продажа будет запрещена.

Купить можно будет только частные участки. Земли сельхозназначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

С 1 января 2024 года покупать сельскохозяйственные земли разрешат украинским юридическим лицам, созданным и зарегистрированным по законодательству Украины, участниками которых являются только граждане Украины и/или государство или территориальные громады. Но юрлица не смогут концентрировать более 10 тыс. га. Банки смогут стать владельцами земельных участков только, когда эти участки будут взысканы в качестве залога по кредиту. Но даже после этого такие участки должны быть отчуждены в торгах в течение двух лет.

Не смогут получить разрешение на приобретение земель сельхозназначения юридические лица, у которых невозможно установить бенефициарного владельца или их бенефициарные владельцы зарегистрированы в офшорных зонах.

Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможным только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме. Но юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, будет запрещено покупать украинские земли даже при условии проведения референдума.

Не смогут приобрести земельные участки и те юридические лица, которые находятся под контролем физических и юридических лиц, зарегистрированных в государствах, включенных Международной группой по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) в список государств, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Любые иностранные граждане даже после референдума не смогут приобрести земельный участок, если он расположен ближе 50 км от государственной границы Украины.

Напомним, 31 марта 2021 года Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». За принятие соответствующего законопроекта №2178-10 проголосовали 259 депутатов.