Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен і глава британського уряду Енді Бернем під час зустрічі в Амстердамі обговорили підтримку Україні. Про це Єттен написав у соцмережі Х.

“Нідерланди та Велика Британія мають давню й міцну дружбу. Ми є сусідами, союзниками та партнерами в Європі. Сьогодні ввечері (21 листопада – ред.) прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та його дружина були нашими гостями на вечері серед творів нідерландських майстрів у Рейксмузеї. Ми підбили підсумки успішного саміту ЄС-Велика Британія, який відбувся напередодні. Також обговорили нашу економічну та військову співпрацю та нашу підтримку України. Роками наші країни працюють разом заради сильнішої та безпечнішої Європи. Приємно разом з Енді Бернемом і надалі розширювати цю співпрацю”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв ForUA, Євросоюз і Велика Британія домовилися поглибити співпрацю у сфері безпеки й оборони, щоб Європа була краще підготовлена до викликів наступного десятиліття.