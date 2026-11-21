Російські військові погрожували стратити одного зі своїх моряків після зіткнення фрегата Військово-морських сил РФ «Неустрашимий» із танкером «Валентин Риков». Аварія сталася під час спроби дозаправити бойовий корабель поблизу британського узбережжя.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на перехоплені радіопереговори екіпажу, які опинилися в розпорядженні видання The Times.

Інцидент стався 21–23 жовтня у міжнародних водах за межами територіальних вод Великої Британії. На той момент запасу пального у фрегата залишалося приблизно на дві доби, тому екіпаж намагався отримати додаткове паливо від танкера.

Однак дозаправка відбувалася за складних погодних умов: сильний вітер і високі хвилі заважали суднам триматися поруч. Ситуацію ускладнив конфлікт усередині екіпажу «Неустрашимого». Один із моряків звинуватив інженера в затримці операції через проблеми з документацією.

Під час радіопереговорів він запропонував розправитися з колегою: «Нам треба вивести його на гелікоптерний майданчик і стратити там на очах у всіх».

Зрештою екіпажі припинили спроби передати паливо й попрямували до східного узбережжя Шотландії. Там, за сприятливіших погодних умов, їм вдалося провести дозаправку.

Співрозмовники The Times зауважили, що маневри поблизу британського узбережжя створювали ризик витоку нафти у води Великої Британії. Крім того, зіткнення, ймовірно, пошкодило корпуси та верхні палуби обох суден.

За інформацією джерел The Telegraph, за операцією стежив патрульний корабель Королівського флоту HMS Tyne. Він супроводжував танкер «Валентин Риков», який використовували для дозаправки російського військового корабля. Сам HMS Tyne вже кілька місяців стежить за танкерами російського «тіньового флоту» у британських водах.