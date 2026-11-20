Сили оборони України завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Калейкіно» поблизу Альметьєвська в російському Татарстані. Унаслідок атаки уражені три великі резервуари для зберігання нафти, один із них загорівся, ще два зазнали пошкоджень.

Про це 20 листопада повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними командування, удару завдали напередодні по станції «Калейкіно-1» – одному з ключових вузлів нафтопроводу «Дружба». Підтверджено ураження трьох резервуарів типу РВСПА-50000.

У Генштабі наголошують, що ця станція має важливе значення для всієї російської нафтової інфраструктури. Тут приймають і змішують нафту, що надходить із різних регіонів РФ, після чого її транспортують до нафтопереробних заводів та в систему нафтопроводу «Дружба».

Масштаб ураження визначається, зокрема, розмірами пошкоджених споруд. Кожен резервуар РВСПА-50000 має близько 60 метрів у діаметрі та розрахований на зберігання до 50 тисяч кубометрів нафти. Це сталеві конструкції заввишки приблизно із шестиповерховий будинок, для спорудження яких потрібні сотні тонн металу, спеціальний фундамент і тривалі випробування. Тому швидко відновити такі об'єкти неможливо, зазначили у Генштабі.

Також командування уточнило результати попередньої атаки на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, завданої 18 листопада. За даними ЗСУ, там знищено один резервуар РВС-5000, ще вісім пошкоджено: сім РВС-5000 та один РВС-1000.

Крім того, на підприємстві пошкоджені ділянка нафтопроводу, п'ять технічних і одна складська будівля. Масштаби збитків продовжують уточнювати.

Напередодні про ураження нафтових резервуарів поблизу Альметьєвська повідомляли влада Татарстану та моніторингові канали. Водночас незалежно перевірити наслідки українських ударів редакція Радіо Свобода не змогла.

Українські Сили оборони регулярно атакують об'єкти російської нафтової інфраструктури, намагаючись послабити економічні та логістичні можливості РФ для ведення війни. Генштаб ЗСУ пояснює такі операції необхідністю знижувати бойовий потенціал російських військ і змушувати Москву припинити агресію проти України.