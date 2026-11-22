Бос мексиканського картелю Фаусто Ісідро Меза Флорес, відомий як "Чапо Ісідро", був захоплений спецназівцями разом з американськими спецслужбами в Гуасаве, Сіналоа. Про це повідомляє ABC News з посиланням на Секретаріат національної оборони Мексики.

Фаусто Ісідро Меза Флорес, відомий як «Чапо Ісідро», був захоплений у Сіналоа, пише видання.

Лідер картелю, один з 10 найбільш розшукуваних втікачів ФБР, і ще двоє чоловіків були взяті під варту в операції, проведеній мексиканськими спецназівцями в координації з американськими спецслужбами.

За словами мексиканських чиновників, двоє інших захоплених чоловіків були ідентифіковані як Герман Н., відомий як "Серафін", заступник команди злочинної організації, і Хосе Н., фінансовий керівник тієї ж злочинної групи.

У 2017 році США запропонували винагороду в розмірі до 5 мільйонів доларів за інформацію, що призвела б до арешту або затримання Мези Флореса.

Він був доданий до списку «Десять найбільш розшукуваних втікачів» ФБР у лютому 2025 року.

Меза Флорес, як стверджується, є лідером злочинної організації Белтран-Лейва, котра належить до Тихоокеанського картелю, також відомого як "Майос". Двоє інших чоловіків, затриманих під час операції, також нібито є високопоставленими членами картелю, повідомили мексиканські чиновники.