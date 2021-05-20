Президент Украины Владимир Зеленский считает паспортизацию жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей первым шагом к аннексии указанных территорий.

Зеленский заявляет, что эпоха бедности закончится тогда, когда все будут платить налоги.

Президент отметил, что решение вопроса войны и деоккупации украинских территорий остается для него приоритетом.

















































Зеленский считает, что мэр Киева Виталий Кличко «очень неправильно публично себя ведет».

Президент уверен, что возможная отмена Соединенными Штатами Америки санкций в отношении проекта «Северный поток-2» станет серьезной геополитической победой РФ.

Верховная Рада поддержала кандидатуру Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ставит перед собой цель до конца 2021 года вакцинировать от COVID-19 всех желающих.

Также Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры.

Кроме того, ВР назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-минимтра – министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По ходатайству следователя Службы безопасности Украины, согласованного Генеральным прокурором, Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака.

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает имплементацию положений международного уголовного и гуманитарного права относительно уголовно-правового преследования за преступления против человечности и военные преступления.

Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине «воров в законе» - распространение их преступного влияния остановлено, заявил глава МВД Арсен Аваков.

Четверть опрошенных оценивают второй год правления президента Владимира Зеленского на отлично или хорошо, 34% - удовлетворительно, 42% - неудовлетворительно или ужасно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг.

Ряд конгрессменов США получили запрос на встречу с Андреем Ермаком и анонс его визита в США с 16 по 20 мая, но сам визит не состоялся.

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода «Северный поток-2», предназначенного для доставки российского газа в Европу в обход Украины, а также ее руководителя Матиаса Варнига.

Комитет по вопросам иностранных дел Палаты представителей США рассмотрел и рекомендовал для принятия нижней палате законопроект H.R.922 - акт запрета для правительства США признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом.

В Украине по состоянию на 20 мая 2021 года зафиксировано 5165 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.