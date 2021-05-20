Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение вопроса войны и деоккупации украинских территорий остается для него приоритетом.

«Вчера была встреча - снова в видеоформате - Трехсторонней контактной группы. Постоянно встречаются, несмотря на COVID-19. Вчера встречались и наконец договорились об открытии КПВВ. Это очень важно», - сказал президент во время пресс-конференции.

Зеленский также отметил, что из-за пандемии коронавируса осложнилось продвижения к встрече лидеров стран-участниц Нормандского формата.

Однако, по его словам, взаимодействие в нормандском формате продолжается. В частности Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макрона и в формате видеоконференции - с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Чувствую их поддержку, но считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мое мнение. Считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по РФ», - отметил президент Украины.

Он отметил, что это связано, в частности, экономической ситуацией и давлением внутри их стран, в частности со стороны бизнеса, из-за введения санкций. «Но пока я знаю, что они поддерживают Украину. Сейчас есть согласованные кластеры о прекращении войны. Эти кластеры согласованы между Германией и Францией, но нет согласования с российской стороной», - сообщил глава государства.

Зеленский также напомнил, что предложил президенту Российской Федерации встретиться на Донбассе, а в ответ Путин пригласил в Москву. «Традиционно в таких ситуациях встречаются или в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории. Начат разговор между Офисом Президента Украины и РФ», - отметил Зеленский.