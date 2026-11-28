В міру того, як добігає кінця 2026 рік, посилюються зі швидкістю вітру різнопланові розмови про припинення повномасштабної російсько-української війни. Станом на зараз одним із найбільш дискусійних кейсів є питання надання гарантій безпеки офіційному Києву. Деталі — далі в матеріалі ForUA.

Спецпосланець і зять Трампа звинуватив Україну в затягуванні переговорного процесу з РФ. Зокрема, в інтерв’ю гендиректору медіахолдингу Axel Springer Матіасу Депфнеру Кушнер кинув камінь в город Києва, згадавши нібито атаку України на путінську резиденцію наприкінці грудня 2025 року. Водночас він розкритикував українські вимоги щодо гарантій безпеки, назвавши кремлівського диктатора політичним «гросмейстером» і висловивши переконання, що бункерний дід справді прагне миру.

Загалом, у свіжій порції меседжів Кушнера пролунала ціла низка заяв, сумнівних з точку зору об’єктивності та й навіть здорового глузду. Взяти хоча б «напад» на путінську резиденцію. Зазначимо, що не лише українська, а й американська розвідка в особі ЦРУ давним-давно спростувала поширену рашистами інформацію про те, що Україна начебто готувала напад на путінську резиденцію на Валдаї. Таким чином, Кушнер фактично плюнув в обличчя спецслужбістам власної держави. І це лише один приклад, скажімо м’яко, не компетентності трампівського зятя. Втім, за досить тривалий час посередницької місії тандема «Вітька-Зятька» з їх вуст систематично лунала і не така божевільна в усіх сенсах маячня. З огляду на це, тут особливо дивуватися нічому. Інша річ — контекст. А він для України є надважливим, адже наразі на перший план вийшло питання надання гарантій нашій з вами державі. І тут з американської сторони все частіше і гучніше звучать голоси про гарантії на кшталт 5-ї статті НАТО. У цьому, вважають експерти, криється небезпечна пастка.

«Гарантії за зразком статті 5 Вашингтонського договору НАТО – це як випадковий секс без офіційного шлюбу: непогано, але нестабільно.

Повноцінне членство в НАТО («офіційний шлюб») – це юридично зафіксований статус. Ви живете в спільному домі (об’єднана система ППО/ПРО, спільне командування та бюджет на оборону, доступ до літаків «Авакс», застосування стратегічної авіації, даних космічної розвідки союзників, тощо). А в разі біди, розлучитися чи вдати, що ви не знайомі, партнерам, які вже обрали союзницькі зобовʼязання, буде вкрай складно як через жорсткі процедури, так і в багатьох випадках – втрату реноме. Та й за період спільного життя – ви вже не просто «пара», а «команда». Звісно, шлюб 33 партнерів – це ще та «Санта-Барбара», але точно краще, ніж наодинці», - зауважує експосол України у США Валерій Чалий.

На переконання дипломата, справжня довіра й надія на статтю 5 Північноатлантичного договору тримається не на її текстові, а на трьох «китах», без яких сам текст не працює: «Перше. Ратифікація парламентами: договір має силу закону, а не просто політичної обіцянки і діє, не залежно від змін влади в країнах-гарантах. Друге. Військова інфраструктура та планування: спільне командування, заздалегідь прописані плани оборони та визначені сили швидкого реагування. Постійні спільні навчання. Третє. Присутність військ на місці: наявність іноземних баз або контингентів на території країни. Агресор не може напасти, не вступивши в прямий бій із солдатами та офіцерами країн-гарантів. Ну і окреме, необхідне на сьогодні додаткове зобовʼязання – «ядерна парасолька»чи «ядерний щит». Без всього цього – то все балаканина. Тому будь-які «гарантії за зразком статті 5» без вступу в Альянс оцінюють саме за тим, чи є в них ці три елементи (з доповненням), чи це просто загорнута в красиву обгортку обіцянка і надалі допомагати лише зброєю та грошима, сподіваючись, що ніколи ці гарантії не будуть застосовані!».

Вельми показовою вважає ситуацію з гарантіями безпеки, аналітик, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. «Ще 22 листопада Кушнер визнавав обґрунтованість вимог Зеленського щодо конкретних і дієвих гарантій. Водночас він зазначав, що Трамп погодиться на зобов’язання за аналогією зі статтею 5 Північноатлантичного договору лише за умови їх відповідності американським національним інтересам та існування такої архітектури європейської безпеки, за якої необхідність застосування цих гарантій буде вкрай малоймовірною. Саме по собі прагнення мінімізувати ризик нової війни є логічним. Однак гарантії безпеки повинні стримувати агресора, а не залежати від його доброї волі. Інакше виникає ризик, що Росія фактично отримає право вето на створення механізмів захисту України від власної агресії», - констатує експерт.

Принагідно нагадавши, що Україна вже має гіркий досвід Будапештського меморандуму, Віктор Ягун наголосив, що Києву не потрібен його політичний аналог під новою назвою.

«Поряд з тим, не варто ототожнювати позицію окремих представників американської адміністрації з позицією Сполучених Штатів загалом. Проте необхідно усвідомлювати: посередник, який некритично відтворює аргументацію агресора, ризикує втратити довіру жертви агресії, а разом із нею – і власну репутацію неупередженого посередника. Україна зацікавлена в мирі більше, ніж будь-яка інша держава. Але цей мир не може будуватися на винагородженні агресора, примушуванні жертви до поступок і декларативних обіцянках щодо її майбутньої безпеки. Швидка політична угода і стратегічно стійкий мир – далеко не одне й те саме. Якщо заради досягнення миру від України вимагають більше поступок, ніж від Росії, яка розпочала цю війну, то йдеться вже не стільки про мирне врегулювання, скільки про ризик міжнародної легітимізації результатів збройної агресії. Причиною продовження війни є не небажання України капітулювати, а небажання Росії припинити агресію. І жодні дипломатичні формулювання не повинні підміняти цю фундаментальну істину», - підсумовує Віктор Ягун.

Про те, що європейські союзники США по НАТО засумнівалися у запропонованих американською стороною гарантіях безпеки для України повідомляє Le Monde. Співрозмовник видання з дипломатичних кіл однієї з країн Альянсу розкритикував пропозицію США: «Що означає «близько до статті 5»? Ви або в НАТО, або поза ним. Проміжного стану немає». За даними газети, європейці «вкрай побоюються» поступового відходу США від участі у мирному врегулюванні. Поки що Штати пасивності не демонструють, хоча і активність їхня жодних плодів наразі не принесла...

Тим часом генсек НАТО Марк Рютте зустрівся з Дональдом Трампом у його резиденції у Флориді Мар-а-Лаго. Журналістів превентивно попередили, мовляв, жодних заходів із пресою за підсумками зустрічі не заплановано. У США зараз короткі канікули з нагоди Дня подяки, і той факт, що Трамп прийняв генсека Альянсу в цей час, на думку американських аналітиків, підкреслює неформальний та терміновий характер їх зустрічі. При цьому, перед тим як відправитися на рандеву з очільником Білого дому, Рютте дав інтерв’ю телеканалу Fox News, у якому, на відміну від багатьох лідерів країн-членів НАТО, утримався від критики Трампа через те, що той публічно назвав кремлівського диктатора «другом» і похвалив його за миротворчі зусилля.

За повідомленням порталу Axios, напередодні міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі 2 грудня європейським союзникам хотілося б прояснити позицію Білого дому щодо гарантій безпеки для України. Інакше кажучи, пан Рютте виступив у ролі гінця чи то пак – емісаром човникової дипломатії.

Власне, за підсумками зустрічі Трамп і Рютте утрималися від публічних коментарів, обмежившись коротким комюніке. «Зустріч була дуже змістовною, основними темами стали війна між Росією та Україною та конфлікт в Ірані, а також усі рекордні досягнення, яких ми разом досягли на самітах у Гаазі та Анкарі», - йдеться у документі. Окрім того, в заяві окремо наголошується, що обговорювалася «важливість недопущення Росією будь-яких дій, «які б навмисно чи ненавмисно розширювали війну».

Ну, а тепер, увага, показовий нюанс. Через кілька годин після закритих посиденьок з паном Рютте, пан Трамп прокоментував зустріч із ним у Truth Social. Спочатку нинішній господар Овального кабінету заявив, що під час нещодавніх зустрічей з главою Кремля у КНР просив його зупинити агресивний маховик РФ. «Під час моїх зустрічей у Китаї з президентом Росії Володимиром Путіним я багато часу присвятив тому, щоб висловити своє бажання, аби він припинив усі військові агресії проти територій по всій Європі, сподіваючись, що між Росією та Україною вдасться досягти угоди, і це станеться якнайшвидше», – написав президент США. Він додав, що вважає цілком реальним якнайшвидше завершення російсько-української війни, яке стане «великою заслугою для всіх».

Надалі Трамп повідомив, що прийняв у своїй резиденції в Мар-а-Лаго генерального секретаря НАТО Марка Рютте та предметно поінформував його про результати розмов з Путіним. До своєї публікації він додав спільну заяву з генсеком Альянсу, а якій йдеться про важливість того, щоб «Росія та Україна утримувалися від будь-яких дій, що навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни» та якомога швидше досягли завершення війни. У спільній заяві Рютте і Трампа, текст якої ми навели вище і який поширила пресслужба Північноатлантичного Альянсу, у цьому контексті згадується лише Росія. Таким чином, Трамп «домалював» від себе Україну, вкотре поставивши в один ряд агресора і його жертву.