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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что эпоха бедности закончится тогда, когда все будут платить налоги.

«Что касается бедности, не все зависит от меня. Скажу честно, давлю на правительство, чтобы мы увеличивали и минималку, и пенсии. Им непросто и со мной, с одной стороны, и непросто с наполнением бюджета», - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам двух лет президента.

Он подчеркнул, что экономика «развивается не очень хорошо».

«Эпоха бедности закончится тогда, когда все будут платить налоги, когда будет дерегуляция, когда государство будет максимально диджитализировано. Все это будет», - заверил он.
ForUm

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