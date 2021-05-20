Верховная Рада приняла закон, который предусматривает имплементацию положений международного уголовного и гуманитарного права относительно уголовно-правового преследования за преступления против человечности и военные преступления.

Соответствующий законопроект №2689 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права» во втором чтении поддержали 248 народных депутатов, сообщает Укринформ.

«Проект закона направлен на обеспечение полноты имплементации положений международного уголовного и гуманитарного права относительно уголовно-правового преследования за международные преступления (геноцид, преступление агрессии, преступления против человечности и военные преступления), а также обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению юридической и фактической безнаказанности за совершение таких преступлений», - говорится в объяснительной записке.

В частности, изменения в статью 8 УК предусматривают введение принципа универсальной юрисдикции относительно преступлений агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, то есть такого действия законодательства об уголовной ответственности, которое не связано с местом совершения преступления, гражданством, постоянным местом жительства подозреваемого либо потерпевшего или ущербом национальным интересам государства.

Как отмечают авторы документа, ситуация, в результате которой Украина сегодня лишена возможности осуществления эффективного контроля над частью своей территории, временно оккупированной Российской Федерацией, квалифицируется как международный вооруженный конфликт и относительно такого состояния действуют нормы международного гуманитарного права, серьезные нарушения которого признаются международными преступлениями, прежде всего - военными преступлениями.

Кроме военных преступлений, на оккупированных территориях Украины совершаются и другие разновидности международных преступлений - так называемые преступления против человечности. Однако виновным в совершении большинства из них пока удается избегать уголовного преследования, что, среди прочего, обусловлено несоответствием законодательства Украины об уголовной ответственности положениям международного уголовного и гуманитарного права.

Так, УК на сегодняшний день не предусматривает уголовной ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, которые представляют собой нарушение не договорного международного гуманитарного права, а правового обычая. Эти пробелы обусловлены тем, что с момента принятия УК его положения системно не согласовывались с современным международным правом и тенденциями его имплементации в национальные правовые системы в аспекте уголовной ответственности за так называемые международные преступления.

Подчеркивается, что в условиях международного вооруженного конфликта с Российской Федерацией, который продолжается уже больше 6 лет, приведение положений законодательства Украины об уголовной ответственности в соответствие с требованиями международного уголовного права и положительной практикой его имплементации в национальные правовые системы является очень насущной необходимостью.