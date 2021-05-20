Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что возможная отмена Соединенными Штатами Америки санкций в отношении проекта «Северный поток-2» станет серьезной геополитической победой РФ. Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он подчеркнул, что противодействие строительству «Северного потока-2» - это вопрос энергетической безопасности Украины и Европы, а также вопросы геополитического влияния.

«Считаю, что это (отмена санкций. - Ред.) будет проигрышем США и лично президента Байдена. Говорю это открыто и откровенно. Это будет серьезная геополитическая победа РФ и новое перераспределение сил и влияния», - отметил Зеленский.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Джо Байдена приняла решение не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода «Северный поток-2», предназначенного для доставки российского газа в Европу в обход Украины, а также ее руководителя Матиаса Варнига.