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В Карпатах в результате взрыва погибли двое туристов, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями.

По предварительной информации, в горах взорвался снаряд времен Первой мировой войны.

Спикер Белого дома Джен Псаки не смогла подтвердить информацию о возможности передачи Украине компонентов продвинутой системы ПРО «Железный купол», но и не стала опровергать ее.

Правительство разрешило будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по Правилам дорожного движения.

На Луганщине российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье в результате чего был ранен руководитель местной военно-гражданской администрации  Александр Дунец.

Также вооруженные формирования РФ дважды обстреляли место дислокации отдела пограничной службы «Счастье» 3-й пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

Депутаты Европарламента на пленарном заседании 15 сентября одобрили доклад евродепутата от Литвы Андрюса Кубилюса, который определяет главные приоритеты и направления политики Евросоюза в отношении Российской Федерации. 

В Министерстве здравоохранения прогнозируют рост количества случаев коронавирусной болезни и предусматривают 3 возможных сценария развития ситуации. Об этом на 24 канале рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

За сутки 15 сентября в Украине зафиксировано 5744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Американская компания SpaceX осуществила запуск миссии Inspiration4 - впервые в истории в космос отправился гражданский экипаж.

До конца месяца украинцы смогут печатать цифровые COVID-сертификаты.

В новом сезоне в Украине могут циркулировать четыре штамма гриппа.
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