Верховная Рада назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-минимтра – министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Соответствующее решение поддержали 293 народных депутата на заседании парламента в четверг, передает Укринформ.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада на внеочередном заседании 18 мая уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Алексей Любченко – председатель Государственной налоговой службы с 29 апреля 2020 года. В 2009-2011 годах он уже работал в налоговой в должности заместителя председателя Государственной налоговой администрации.

Также работал в налоговой администрации в Кировоградской области, затем возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. В разные годы занимал должности заместителя председателя Кировоградской облгосадминистрации, помощника нардепа Виктора Тимошенко, советника председателя Государственной фискальной службы, первого вице-президента ПАО «Украгрохимхолдинг».