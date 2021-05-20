также в разделеЭкономика
Кабмин планирует провести конкурс на должности членов набсовета Натфогаза 9
Члены набсовета Нафтогаза согласились продлить контракты еще на год 8
Курс Bitcoin упал до минимума за 14 недель 15
Из-за весеннего локдауна в Украине закрылись 14% ресторанов 62
С мая все субсидии в Украине перевели в наличную форму 13
ОККО с партнерами платит миллионную зарплату «эксперту» Куюну за информационные атаки на конкурентов – расследование 48
Минагрополитики вернули здание на улице Крещатик, 24 12
СМИ: НБУ может отозвать лицензию у ООО «Глобал Колекшн» на предоставление услуг инкассации 25
Министр энергетики просит НКРЭКУ запретить импорт э/э из РФ и Беларуси 12
В ОП назвали снятие с продажи брендового топлива демонстрацией монопольного сговора 14
Сети АЗС резко снизили цены на топливо 18
Кабмин уволил замминистра экономики Панаиотиди 14
Укрпошта решила купить небольшой банк, ищет оценщика 18
Минэкономики: Кабмин не ограничивал цены на премиальное топливо 22
В первом квартале ВВП Украины снизился на 2% 14
Европейская бизнес ассоциация осуждает госрегулирование цен на горючее 10
В Украине создадут госагентство по мелиорации 11
Кабмин установил временное госрегулирование цен на бензин 25

Верховная Рада назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-минимтра –  министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Соответствующее решение поддержали 293 народных депутата на заседании парламента в четверг, передает Укринформ.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада на внеочередном заседании 18 мая уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Алексей Любченко – председатель Государственной налоговой службы с 29 апреля 2020 года. В 2009-2011 годах он уже работал в налоговой в должности заместителя председателя Государственной налоговой администрации.

Также работал в налоговой администрации в Кировоградской области, затем возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. В разные годы занимал должности заместителя председателя Кировоградской облгосадминистрации, помощника нардепа Виктора Тимошенко, советника председателя Государственной фискальной службы, первого вице-президента ПАО «Украгрохимхолдинг».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
11
Теги