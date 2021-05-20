также в разделеПолитика
«Друзья устроили сюрприз»: Зеленский рассказал о карантинном дне рождения 1
Зеленский: Отмена санкций против «Северного потока-2» будет проигрышем Байдена 6
Португалия в ОБСЕ заблокировала пункт о депортации татар в заявлении ЕС по Крыму 7
В МИД заявили, что не готовили визит Ермака в США 9
Зеленский поздравил с днем вышиванки, надев русскую косоворотку 10
Зеленский сказал, какой вопрос может стать предметом всеукраинского референдума 16
Посол Украины обвинил немецких левых в фальсификации истории 14
Петрашко будет курировать в ОП земельную реформу 10
Зеленский заявил, что у него нет времени думать о Путине 28
Зеленский о Николае Тищенко: Он душой болеет за Украину 16
Рада приняла закон о наказании за военные преступления 15
Зеленский: Слава Богу, Порошенко ко мне не приходит 14
Ко Дню Независимости в Украину привезут Конституцию Пилипа Орлика 11
Зеленский: Кличко очень неправильно публично себя ведет 48
Президент о санкциях СНБО: Это не диктатура и не монархия 11
Зеленский ответил, собирается ли идти на второй срок 20
Президент о деле Шеремета: Если вину не докажут, буду серьезно говорить с Аваковым 76
Конгрессменов просили о встрече с Ермаком в США, но визит не состоялся 17

По ходатайству следователя Службы безопасности Украины, согласованного Генеральным прокурором, Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, сообщает пресс-центр СБУ.

Ранее следователи СБУ объявили его в розыск.

В СБУ отметили, что имеют аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества Козака со страной-агрессором.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Как сообщал ForUm, 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.  

13 мая Печерский районный суд отправил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Офис генерального прокурора подал жалобу на меру пресечения Медведчуку. То же самое решили сделать и адвокаты политика.

По данным Медведчука, Козак находится на лечении в Беларуси.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги