По ходатайству следователя Службы безопасности Украины, согласованного Генеральным прокурором, Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, сообщает пресс-центр СБУ.

Ранее следователи СБУ объявили его в розыск.

В СБУ отметили, что имеют аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества Козака со страной-агрессором.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Как сообщал ForUm, 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.

13 мая Печерский районный суд отправил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Офис генерального прокурора подал жалобу на меру пресечения Медведчуку. То же самое решили сделать и адвокаты политика.

По данным Медведчука, Козак находится на лечении в Беларуси.