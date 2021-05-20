Ряд конгрессменов США получили запрос на встречу с Андреем Ермаком и анонс его визита в США с 16 по 20 мая, но сам визит не состоялся.

По данным Радио Свобода, организацией встреч руководителя Офиса президента Украины с конгрессменами занимался американский бизнесмен украинского происхождения Игорь Пастернак.

4 мая из его офиса ряду конгрессменов было разослано письмо с анонсом визита и запросом на встречу. Письмо получил в свое распоряжение журналист Радио Свобода в Вашингтоне от работника офиса одного из конгрессменов, который отклонил предложение встречи. Как пояснил собеседник, «в первую очередь потому, что запрос пришел не от посольства Украины». В письме говорится, что визит запланирован на 16-20 мая, а в делегации примут участие два высокопоставленных - Андрей Ермак и Алексей Резников, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В письме конгрессменам Ермака представили как «второе наиболее влиятельное лицо в Украине после президента».

«Украинскую делегацию возглавляет господин Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, главный советник президента Украины по вопросам национальной безопасности. Господин Ермак является ближайшим доверенным лицом президента и вторым наиболее влиятельным лицом в Украине после президента. Он курирует вопросы национальной безопасности и является «правой рукой» (в оригинале power broker - ред.) Президента внутренних и международных вопросов», - говорилось в письме в адрес ряда конгрессменов.

Официальная цель визита указана следующая: «Делегация хочет выразить благодарность высокого уровня членам Конгресса США за ответ на российскую агрессию. Делегация приезжает в США с целью налаживания новых, стратегических и предсказуемых отношений с Конгрессом США».

Также, согласно документу, делегация имела целью «проинформировать руководство Конгресса о состоянии дел в Украине и за ее пределами».

В комментарии Радио Свобода Ермак заявил, что ему об этом ничего не известно, и визит на эти даты не планировал.

«Могу предположить, что описанные вами предложения к конгрессменам могли быть частными инициативами. Моего визита в США в названные даты не планировалось. Даже не обсуждалась такая идея», - ответил Ермак.

Бизнесмен Игорь Пастернак в комментарии Радио Свобода подтвердил, что отправлял имейлы о возможности встречи с Ермаком и Резниковым, чтобы «украинские чиновники могли провести брифинг о том, «какие дальнейшие шаги, по их мнению, запланировал осуществить Путин». Он охарактеризовал их как «двух наиболее осведомленных украинских политиков».

Пастернак сообщил, что накануне отправки писем разговаривал с Алексеем Резниковым на тему российской агрессии, признал его мысли очень важными и подумал, что украинский чиновник должен поделиться ими с членами Конгресса. В то же время он не ответил, были ли его дальнейшие действия согласованы Резниковым - в частности, «координация визита делегации» и направления конгрессменам запросов на встречу с конкретными датами и повесткой дня.

При этом Пастернак сказал: «Я не уверен, планировали ли они вообще приехать в Соединенные Штаты». По его словам, идея со встречами «не двигалась вперед».

Вице-премьер Резников подтвердил, что недавно общался с американским бизнесменом Игорем Пастернаком и обсуждал с ним важность поддержки Украины со стороны США и других западных стран. Резников назвал Пастернака своим давним другом еще со времен когда тот жил во Львове и заявил, что постоянно с ним коммуницирует.

«Как большой друг не только мой, но и Украины, Игорь держит руку на пульсе ситуации в стране и, в частности, вооруженной агрессии и оккупации части наших территорий Российской Федерацией».

Резников сообщил, что это была идея бизнесмена, чтобы Резников поделился мыслями относительно важности поддержки США с членами Конгресса США.

В то же время он сказал, что дальнейшие действия бизнесмена он не согласовывал и не знал о них, и ему неизвестно, каким образом бизнесмен Пастернак мог по своему усмотрению определить даты возможного визита делегации и самостоятельно сформулировать, какой будет повестка дня.

Украинское посольство в США сообщило Радио Свобода, что у них нет информации по организации этого визита.

Игорь Пастернак - американский бизнесмен украинского происхождения, владелец и руководитель американской компании-производителя грузовых дирижаблей и аэростатов Worldwide Aeros Corp., базирующейся в Калифорнии. Дирижабли используются как в военных, так и коммерческих целях, в частности при транспортировке грузов. После Революции Достоинства начал сотрудничать с украинским государственным концерном «Укроборонпром» - в 2017 году его компания изготовила в Украине партию винтовок М-4, разработанных по американской лицензии. Пастернак планировал наладить здесь серийное производство стрелкового оружия по стандартам НАТО. «Для меня цель - перерезать красную ленточку на заводе в Украине по производству М4», - заявлял он в интервью Укринформу в 2017 году.

В течение длительного времени Игорь Пастернак был одним из доноров Демократической партии США. Ранее он спонсировал конгрессменов-демократов Адама Шиффа (Adam Schiff) и Лоретта Санчес (Loretta Sanchez).