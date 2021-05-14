В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

В Верховную Раду Украины поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с должности главы Минздрава.

Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против 557 «воров в законе».

Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко сообщили о подозрении в организации обстрела здания украинского телеканала.

Президент Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы и установить полный перечень лиц, которые там проживают.

В Украине впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов, заявил президент Владимир Зеленский.

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр и бензина - не выше 5 грн/литр.

Россия будет вынуждена реагировать на действия властей Украины, направленные на зачистку политического пространства страны от сил, заинтересованных в сотрудничестве с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждении государственных стипендий праведникам мира - украинцам, спасавшим евреев во время Второй мировой войны, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции при содействии железнодорожных администраций Венгрии и Австрии согласовано возобновление международных маршрутов с указанными странами с 1 июня 2021 года.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о подписании контракта на 12 месяцев с новым председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко.

В Украине по состоянию на 14 мая зафиксировано 7562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Киевсовет на пленарном заседании утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста Метро через реку Днепр. Это будет первое масштабное обновление искусственного сооружения с момента ввода в эксплуатацию в 1965 году.