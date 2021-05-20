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В Украине по состоянию на 20 мая 2021 года зафиксировано 5165 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщается в Telegram Коронавірус_інфо.

За прошедшие сутки госпитализировано 1884 человека; выписан из больниц - 2821 человек; летальных случаев - 203; 16748 – выздоровели.

За сутки проведено  69732 тестирований (в частности методом ПЦР - 29509, методом ИФА - 12693).

За все время пандемии в Украине заболели - 2170398 человек; выздоровели - 1916194 лица; летальных случаев - 48899; проведено ПЦР-тестов - 9943891.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), г. Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311), и Киевской (295) областях.  
ForUm

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