Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мэр Киева Виталий Кличко «очень неправильно публично себя ведет».

Отвечая на вопрос на пресс-конференции: «что ему сделал господин Кличко» и видит ли он в нем конкурента на президентских выборах, Зеленский сказал: «Виталий Кличко мне ничего не сделал. Хорошо это или плохо – я не знаю. Меня ничего не связывает с господином мэром, кроме одного: так и есть, это моя вертикаль – глава КГГА… Я ничего не хочу о нем говорить плохого».

Президент заверил, что он с уважением относится ко всем победам Кличко, в том числе на выборах городского головы столицы. «Мне кажется, то, что вопросы правоохранителей, то, что идут обыски. Так не надо было красть деньги из бюджета. Мне кажется, это справедливо», - сказал Зеленский.

Он считает, что Кличко неправильно себя публично ведет. «Мне кажется, справедливый вопрос, что он хочет от меня… Он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, даже приходит в Офис президента», - сказал президент.

Зеленский заявил, что он готов встретиться с Кличко, но у него пока не хватает времени.

«Я президент Украины. У меня вопросы, связанные не только со столицей… У него есть монополия власти, и он обращался ко мне, чтобы я его не увольнял, хотя имею полномочия. Вы прекрасно знаете, что в моем окружении ранее были люди, которые хотели его уволить… Я ему сказал: пожалуйста, работайте, показывайте результат», - рассказал президент.

Отвечая на уточняющий вопрос, видит ли он в Кличко своего конкурента на следующих президентских выборах, Зеленский сказал: «Я просто даже не понимаю, зачем мы об этом говорим. Во-первых, еще никто не решал идти на второй срок. А во-вторых, его же выбрала не Украина, а киевляне». «В-третьих, есть соцопросы, и мне кажется, там есть ответ на Ваш вопрос. В-четвертых – мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты», - добавил он.