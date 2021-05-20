Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине «воров в законе» - распространение их преступного влияния остановлено, заявил глава МВД Арсен Аваков.

«Ворам в законе» по прозвищу «Умка» и «Лаша Сван» инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе - статью 255-1 Уголовного кодекса Украины.

«Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью - полиция задержала двух самых влиятельных «воров в законе» в Украине. Новое законодательство, политическая воля и специальность оперативников постепенно истребят это позорное уголовное явление. Мы не остановимся», - заявил Аваков.

Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица с «верхушки» преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.

Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления совместно с Офисом генерального прокурора более года документировали доказательства распространения преступного влияния «воров в законе». Известно, что «Умка», коронованный в 2014 году, и «Лаша Сван», «вор в законе» с 1995-го, получили свои высокие «звание» от топ-представителей российского криминального мира.

Они считались одними из самых влиятельных «воров в законе» в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

Документирования противоправной деятельности «воров в законе» происходило в два основных этапа. Первый – в апреле этого года, когда во время масштабной полицейской спецоперации на Днепропетровщине разоблачили преступную группировку под руководством так называемого «положенца» и сообщили о подозрении сразу 16-м его участникам, среди которых пятеро «смотрящих» и четверо криминальных «авторитетов» . Второй этап состоялся 19 мая. Полицейские задержали двух «воров в законе»: «Умку» - в аэропорту Днипра при попытке выехать из страны, «Лашу Сван» - в отеле.

Сейчас следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят им сообщение о подозрении по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются обыски.

Напомним, уголовная ответственность за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе» вступила в силу в Украине с июня прошлого года после принятия соответствующих изменений в законодательство.