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Верховная Рада поддержала кандидатуру Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

За соответствующее постановление проголосовали 262 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Не дали голосов в поддержку кандидатуры Ляшко на должность министра здравоохранения четыре фракции: «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Фракция «Слуга народа» поддержала кандидатуру Ляшко 224 голосами, группа «За будущее» дала 15 голосов, группа «Доверие» - 18, внефракционные депутаты - 5.

Отвечая на вопросы депутатов о первых своих действиях на должности министра, Ляшко пообещал за лето провести 10 млн вакцинаций от COVID-19, вакцинировав двумя дозами 5 млн украинцев.

Виктор Ляшко с декабря 2019 занимал должность замминистра здравоохранения, с февраля 2020 года – должность главного государственного санврача. Ранее Ляшко был членом проектного офиса реформ при Министерстве здравоохранения.

Напомним, 18 мая Верховная Рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения.
ForUm

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