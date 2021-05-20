Президент Украины Владимир Зеленский считает паспортизацию жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей первым шагом к аннексии указанных территорий.

«Это точно первый шаг, так как то же самое происходило когда-то в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта. Это большая проблема», - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам двух лет президентства.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что минимум 400 тыс. жителей временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта.