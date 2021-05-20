Администрация президента США Джо Байдена приняла решение не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода «Северный поток-2», предназначенного для доставки российского газа в Европу в обход Украины, а также ее руководителя Матиаса Варнига. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

«Сегодня госдепартамент подал в Конгресс доклад в соответствии с поправками в закон PEESA, обозначив четыре судна, пять организаций и одно лицо, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток 2», включая Nord Stream 2 AG и главу компании Маттиаса Варнига. Лица, отмеченные в докладе, подлежат санкциям», - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которое было распространено в ночь на четверг во время его встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

В заявлении отмечается, что в национальных интересах США было решено «приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG».

Ранее издание Axios, ссылаясь на свои источники, сообщило, что администрация Байдена планирует ввести санкции в отношении газопровода, однако частично приостановить их выполнение, руководствуясь национальными интересами Соединенных Штатов.

В четверг министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти страны рассматривают решение США как «шаг навстречу».

В документе, направленном в Конгресс, упоминаются участвовавшие в строительстве газопровода суда («Юрий Топчет», «Владислав Стримов», «Балтийский исследователь» и «Академик Черский»), а также организации – «Коксохимтраст», «Мортранссервис», «Морспасслужба» и «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд». Против них по-прежнему могут быть введены санкции.

Решение администрации Байдена встретили критикой в ​​Конгрессе. Подавляющее большинство законодателей от обеих партий выступают за санкции, считая, что строительство «Северного потока-2» нанесет вред энергетической безопасности Европы.

«Северный поток-2» из РФ в Германию, длина которого превышает 1200 километров, построен на 94%. Год назад благодаря американским санкциям строительство было приостановлено, однако российская сторона возобновила работы собственными силами с согласия немецкой стороны.

Украина выступает против строительства этого газопровода. Его противниками также являются США, Польша и страны Балтии.