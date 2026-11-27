Президент США Дональд Трамп заявив, що якби Росія залишилася членом "Групи восьми", то війни в Україні могло б не бути.

"Знаєте, коли він був членом G8, якби він залишився її членом, але президент Обама хотів би його виключити. І якби він залишився членом, можливо, зараз не було б цієї війни. Він дуже образився, коли це сталося. А тепер це G7. Я вірю, що якби вони цього не зробили – я справді твердо переконаний, що якби вони цього не зробили – то зараз у нас не було б цієї війни. Першій леді не довелося б їхати туди й намагатися домогтися перемир’я, щоб вивезти людей", – додав Трамп.

Він запевнив, що не проголосував би за виключення Росії з цього формату, якби був президентом тоді, повідомляє "Європейська правда".

Трамп хотів би бачити Путіна на саміті лідерів G20 у Флориді, хоча деяким це не сподобалося б.

"І ми говоримо про Росію та Україну. Я сказав: "Хіба не було б добре, якби Росія була присутня в залі?", – пояснив Трамп.

Фото: The White House.