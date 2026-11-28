У суботу, 28 листопада, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода, переважно без опадів, лише у південно-західній частині вночі помірний, на Прикарпатті місцями значний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вдень в Карпатах невеликий сніг. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

Температура вночі становитиме 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті вночі та вдень 0-5° тепла. На півдні Одещини та в Криму дощі; температура впродовж доби 1-6° тепла.

У більшості західних і центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області 28 листопада хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у столиці вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу. На Київщині вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.