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Комитет по вопросам иностранных дел Палаты представителей США рассмотрел и рекомендовал для принятия нижней палате законопроект H.R.922 - акт запрета для правительства США признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом.

Рассмотрение документа состоялось в среду, сообщает Укринформ.

«Акт о непризнании аннексии Крыма (сокращенное название документа - ред.) - это жизненно важное законодательство, запрещающее правительству Соединенных Штатов осуществлять какие-либо действия или расширять какую-либо помощь, которая означала бы признание претензий России на суверенитет над Крымом», - заявил в этой связи председатель комитета Грегори Микс.

Он подчеркнул, что действия Кремля, который в 2014 году развязал вооруженную агрессию против Украины, не могут быть признаны Соединенными Штатами Америки.

Автор законопроекта конгрессмен Джеральд Конолли подчеркнул, что несмотря на сопротивление США намерениям Путина расширить российское влияние, в том числе путем санкций, амбиции кремлевского лидера не уменьшились. «Именно поэтому этот законодательный акт является важным шагом и выражением позиции Конгресса США», - отметил Конолли.

Он напомнил, что норма о непризнании аннексии Крыма была прописана ранее в ежегодных оборонных бюджетах США, однако сейчас она устанавливается отдельным законом.

Соавтор законопроекта Стив Чабо отметил своевременность рассмотрения этой законодательной инициативы в Конгрессе, учитывая, что РФ сосредоточила около 80 тысяч войск вдоль украинской границы. «Позвольте мне четко заявить: Соединенные Штаты и мир никогда не должны признавать незаконную аннексию Путиным Крыма- так же как и его амбиции вернуть себе части бывшей советской империи», - заявил конгрессмен.

Как сообщалось, проект закона H.R.922 о запрете для правительства США признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом был внесен на рассмотрение в Палату представителей 8 февраля 2021 года. Для вступления в силу как законом документ должен также быть утвержден Сенатом и подписан президентом США.
ForUm

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