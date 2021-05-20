также в разделеОбщество
Кубраков рассказал о приоритетах на новом посту 11
Украина и Великобритания вводят обмен удостоверений водителя 11
САП хочет конфисковать у Кивы 1,2 миллиона, заработанных на жомовой яме 9
Пассажирам Укрзализныци открыли доступ к онлайн-библиотеке 10
Экс-начальнику Центра обеспечения производства УЗ и его подчиненному сообщили о подозрении 8
Суд обязал Bellingcat выплатить ₽340 тыс. бывшему главарю «ДНР» 17
Представителя руководства ЧФ РФ будут за блокировку бухт Севастополя в 2014 году 16
Фермер из Чернигова построил себе мавзолей за 3 миллиона долларов 27
Пограничники возмутились предположениями, что Чаус находится в их части 14
МВД заявило о задержании двух самых влиятельных в стране «воров в законе» 84
В Украине – 5165 новых случаев COVID-19 18
СМИ: Украинский самолет перевозил истребители из Беларуси в Сербию через ЕС 29
Евровидение-2021: Выступление Go_A – на втором месте по количеству просмотров 52
19 мая. Картина дня 9
Стороны ТКГ договорились разблокировать КПВВ в Счастье и Золотом 17
Стало известно, в какой части финала Евровидения выступит Go_A 13
Укрпошта отключит банковские терминалы в отделениях за принудительный перевод пенсионеров в банки 21
Инспекторы ГосЧС, не выезжавшие на пожары на Луганщине, могут отделаться штрафом 15

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ставит перед собой цель до конца 2021 года вакцинировать от COVID-19 всех желающих, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«С сегодняшнего дня, продолжаю свою работу в Министерстве здравоохранения в статусе главы. Для меня, это, в первую очередь ответственность. Уже в ближайшее время я представлю команду заместителей, но уверяю, что это будут люди, которые разделяют мои принципы в работе - работают ответственно, прозрачно и ставят перед собой высокие цели. Считаю всех нас единой командой, и буду стараться способствовать максимальной реализации вашего потенциала» - отметил министр.

Как ранее сообщал ForUm, Верховная Рада поддержала кандидатуру Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги