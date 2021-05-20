Министр здравоохранения Виктор Ляшко ставит перед собой цель до конца 2021 года вакцинировать от COVID-19 всех желающих, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«С сегодняшнего дня, продолжаю свою работу в Министерстве здравоохранения в статусе главы. Для меня, это, в первую очередь ответственность. Уже в ближайшее время я представлю команду заместителей, но уверяю, что это будут люди, которые разделяют мои принципы в работе - работают ответственно, прозрачно и ставят перед собой высокие цели. Считаю всех нас единой командой, и буду стараться способствовать максимальной реализации вашего потенциала» - отметил министр.

Как ранее сообщал ForUm, Верховная Рада поддержала кандидатуру Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.