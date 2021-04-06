Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили «на горячем» двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

По данным СМИ, детективы НАБУ задержали брата скандального председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова.

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 ммлн доз вакцины против COVID-19.

Сегодня, 6 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погибли двое военных.

Железнодорожники и полиция обезоружили двух пассажиров-военнослужащих, которые открыли стрельбу в вагоне поезда № 126 Константиновка-Киев.

По факту стрельбы в вагоне поезда №126 Константиновка-Киев правоохранителями открыто уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации безопасности на Донбассе.

В приграничных районах отдельных областей южного региона Украины с целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны проводятся сборы.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после завершения пандемии не будет ехать в Минск на переговоры по Донбассу из-за вражеской риторики Беларуси. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Украинская сторона инициирует экстренное внеочередное заседание ТКГ.

Количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 в Украине достигло максимума, возможности медицинской системы исчерпаны, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили должностных лиц частного предприятия в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области, принятое Запорожским облсоветом в 2012 году. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Вашингтон обратился к Москве за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс.

По состоянию на 6 апреля 2021 года в Украине зафиксировано 13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Пророссийские силы начали кампанию по дискредитации посла Украины в Латвии Александра Мищенко.

6 апреля в 8:30 во время несения службы на блокпосту на линии разграничения на окраине города Сватово Луганской области погиб 34-летний инспектор батальона особого назначения «Миротворец» Главного управления Национальной полиции в Киевской области Денис Миронов.