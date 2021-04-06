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Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили должностных лиц частного предприятия в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГФС, предприятие, в том числе, неоднократно становилось победителем публичных торгов по программе «Большая стройка».

«С целью искусственного завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных средств (схема отката) предприятие проводило бестоварные операции, при этом только документально отражая приобретение ТМЦ, работ, у другого общества, в свою очередь, осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми СХД», - говорится в сообщении.

Действуя умышленно, фигуранты уголовного производства формировали необоснованный налоговый кредит по НДС.

В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн гривен.

На основании постановления районного суда сотрудники налоговой милиции провели обыски офисных и жилых помещений, в результате которых обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму более 6 млн гривен в эквиваленте.

Обнаруженные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. Продолжается досудебное расследование.
ForUm

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